Kovac sur Tuchel : “Que voulez-vous faire de plus que gagner quatre titres et une finale de C1 ?”

Pour son entame d’un nouveau marathon de 10 rencontres en un mois, le PSG se déplacera à l’AS Monaco ce vendredi soir (21h sur Téléfoot), pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Une rencontre idéale pour les joueurs de Thomas Tuchel afin de préparer le match capital face au RB Leipzig, le 24 novembre en Ligue des champions. Et à deux jours du match entre l’AS Monaco et le PSG, l’entraîneur de l’ASM, Niko Kovac, s’est présenté devant les médias. Il a notamment défendu le bilan de Thomas Tuchel avec le PSG.

“Son avis sur les critiques envers Tuchel ? C’est une question difficile. L’entraîneur est toujours désigné comme responsable. Comme nous le disons en Allemagne, si vous gagnez, ce n’est pas grâce à l’entraîneur, mais lorsque vous perdez, c’est de sa faute. Vous êtes toujours un loser en tant que coach et c’est facile de le pointer systématiquement du doigt. Je connais Thomas, c’est une très bonne personne et un bon entraîneur. Que voulez-vous faire de plus que gagner quatre titres et jouer une finale de Ligue des Champions ? Peut être en gagner cinq avec le Bayern Munich, effectivement (sourire)”, a défendu Niko Kovac, dans des propos rapportés par le site officiel de l’AS Monaco.

L’entraîneur de l’ASM, Niko Kovac, s’est également exprimé sur la rencontre de son équipe face aux Parisiens. “Pour eux aussi, des joueurs sont absents et reviennent de leurs sélections, en plus des blessures. Nous avons pu voir hier que Kylian Mbappé a joué contre la Suède et nous nous attendons à affronter la meilleure équipe possible du PSG. Nous savons que les Parisiens ont un match très important contre Leipzig en Ligue des Champions la semaine prochaine, mais cela ne change rien, nous devrons être à 100%. Je crois en mes joueurs, l’atmosphère est bonne et jouer face aux meilleurs joueurs du monde est toujours une satisfaction. Nous donnerons tout de la première à la dernière minute”, a déclaré Niko Kovac en conférence de presse d’avant-match.