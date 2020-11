Kurzawa : “Les consignes étaient claires : il fallait gagner”

Une nouvelle fois titulaire ce soir, Layvin Kurzawa a réalisé un bon match, dans la lignée de ses performances depuis son retour de suspension. Ce soir, en raison de la blessure de Thilo Kehrer et la gêne musculaire de Alessandro Florenzi, Kurzawa a joué à plusieurs postes. À l’issue de la rencontre, il a expliqué que lui et son équipe n’avaient qu’une mission, gagner. “Les consignes étaient claires : il fallait gagner. On savait que c’était une équipe difficile à jouer avec des joueurs techniques, note Kurzawa pour PSG TV. On a su relever le défi et gagner 3-0. On a beaucoup communiqué, on s’est entraidé et ça a fonctionné. On espère que la trêve nous permettra de récupérer nos blessés pour reprendre avec toutes nos forces disponibles.“