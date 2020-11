Kylian Mbappé forfait pour PSG / Rennes (RMC Sport)

Sorti en cours de match contre Nantes en raison d’une mauvaise sensation à la cuisse droite, Kylian Mbappé avait dû déclarer forfait pour le match contre Leipzig hier soir (2-1). Dans un communiqué, le PSG a fait savoir que son numéro 7 souffrait d’une gêne musculaire aux ischios jambiers droits. Les Rouge & Bleu expliquait qu’un point sera fait dans 48 heures pour connaître sa possible indisponibilité. Mais selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir (21 heures, Canal Plus) dans le cadre du choc de la 10e journée entre le PSG et Rennes. Malgré ce forfait, Kylian Mbappé pourrait tout de même être appelé par Didier Deschamps – annonce à 14 heures – pour le dernier rassemblement de l’Equipe de France de l’année 2020.