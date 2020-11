Kylian Mbappé remplaçant face à la Suède, Kimpembe titulaire

Appelé en sélection alors qu’il était touché aux adducteurs depuis le match contre Nantes le 31 octobre dernier, Kylian Mbappé avait raté les rencontres la Finlande en match amical et le Portugal en Ligue des Nations. Vainqueur des Portugais, la France s’est assuré une place dans le Final 4 de la Ligue des Nations. Ce soir, les Bleus jouent donc un match sans enjeux pour eux contre la Suède. Hier – en conférence de presse – Didier Deschamps expliquait que Kylian Mbappé allait jouer cette rencontre. Mais il ne savait pas encore s’il allait commencer dans le onze ou bien sortir du banc. Et comme le rapportait l’Equipe ou bien RMC Sport, Didier Deschamps a fait son choix. Mbappé débutera la rencontre sur le banc. Le sélectionneur français a préféré associer Olivier Giroud et Antoine Griezmann en pointe de son 4-4-2. Annoncé remplaçant, Presnel Kimpembe sera bien dans le onze de Deschamps.

Le XI des Bleus face à la Suède : Lloris(c) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Sissoko, Pogba, Rabiot, Thuram – Griezmann, Giroud