[L1] AS Monaco / PSG : les compositions officielles

C’est devenu une habitude, le PSG joue vite après la fenêtre Fifa avec les inconvénients que cela comporte quand on a des blessés et de nombreux internationaux. Thomas Tuchel a donc composé avec les contraintes pour choisir son onze sachant que mardi prochain un match capital contre Leipzig au Parc des Princes attend le finaliste de la Ligue des champions. Le PSG va certainement évoluer à Louis II en 4-4-2 avec Pablo Sarabia et Angel Di Maria sur les côtés, Danilo Pereira en sentinelle, Moise Kean et Kylian Mbappé en attaque. Comme attendu, Neymar Jr débute sur le banc. Il devrait avoir un peu de temps de jeu en seconde période.

ASM / PSG

Vendredi 20 novembre 2020 à 21 heures | 11e journée de Ligue Uber Eats au stade Louis II de Monaco | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Turpin | VAR : Letexier et Lepaysant