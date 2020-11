La Fondation Paris Saint-Germain renforce son engagement avec l’association Du Côté des Femmes

En référence à l’assassinat des sœurs Mirabal le 25 novembre 1960, ce jour est celui de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle est soutenue par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans ce cadre, la Fondation Paris Saint-Germain “renforce son engagement et lance un nouveau programme en collaboration” avec l’association Du Côté des Femmes avec un nouveau projet à partir du 7 décembre jusqu’à fin aout 2021. Les éducateurs de la Fondation iront trois fois par semaine dans un centre d’accueil de femmes et enfants qui ont fuit leur domicile afin de leur proposer des activités sportives, ludiques et éducatives. L’objectif étant de les sortir de leur quotidien, les accompagner dans leur phase de reconstruction.

Partenaire de la Fondation des Femmes, l’association Du Côté des Femmes accueille et accompagne des femmes victimes de violences qui sont contraintes de fuir leur domicile avec leurs enfants et qui se retrouvent sans toit ni ressources. “Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité de la coopération initiée entre les deux Fondations depuis plus d’un an, et qui s’est intensifiée à partir du premier confinement”, lit-on dans un communiqué de presse. “Afin de continuer à venir en aide et à améliorer le quotidien des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants pendant ce second confinement, la Fondation Paris Saint-Germain mettra à disposition ses éducateurs dans l’un des centres d’accueil d’Île de France de l’association Du Côté des Femmes. A partir du 7 décembre, les éducateurs proposeront un programme sur mesure d’activités sportives et éducatives pour les femmes et leurs enfants, à raison de 3 fois par semaine sur le reste de la durée du confinement puis un jour par semaine jusqu’à fin août 2021. Dans un objectif de pérennisation, ce programme est amené à être reconduit par la suite. Ce dispositif fait écho à celui qui avait déjà été mis en place à la suite du premier confinement avec l’association Union Régionale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (URSF) qui gère le numéro d’écoute du 3919, et qui avait prouvé son effet bénéfique sur le moral des quelques 64 femmes et 84 enfants accueillis.”

“Depuis le premier confinement, les violences conjugales ont été aggravées de 40% par rapport à l’année habituelle”, souligne Brigitte Chabert, Présidente de l’association Du Côté des Femmes et de l’URSF. “Face à ce dur constat, nous avons su mettre en urgence à disposition des familles fuyant leur domicile des hébergements de transition. L’engagement de la Fondation Paris Saint-Germain à nos côtés depuis la première heure a été très importante pour nous. Le travail des éducateurs auprès des femmes et des enfants s’est avéré extrêmement précieux lors de leur première intervention avec l’URSF l’été dernier. Nous sommes ravis de pouvoir remettre en place ce dispositif d’accompagnement qui leur permettra de sortir de leur quotidien et qui participera à leur reconstruction.” Pour rappel, en novembre 2019, les joueuses du PSG Irene Paredes et Arianna Criscione avaient participé à la Nuit des Relais, la course contre les violences faites aux femmes, organisée sous l’égide de la Fondation des Femmes.

Les numéros d’appels d’urgence