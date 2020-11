La France s’impose face au Portugal (1-0). Kimpembe et Danilo titulaires

Ce samedi soir, le Portugal et la France s’affrontaient à Lisbonne dans le cadre de la 5ème journée de Ligue des Nations. Une rencontre qui se disputait sans Kylian Mbappé. Absent face à la Finlande, Presnel Kimpembe effectuait son retour dans le onze de Didier Deschamps aux côtés de Raphaël Varane en charnière centrale. Le sélectionneur français avait composé son équipe en 4-2-2 avec un duo offensif Anthony Martial et Kingsley Coman. Concernant le onze portugais, le sélectionneur de la Seleção, Fernando Santos, avait titularisé Danilo Pereira au milieu de terrain, aux côtés de Bruno Fernandes et William Carvalho. Cristiano Ronaldo était présent en attaque.

En première période, les Français se sont procurés des belles occasions mais Anthony Martial (12e, 30e, 41e) n’a pas réussi à battre Rui Patricio. De son côté, le Portugal s’est également manifesté (6e, 44e) sans pour autant même en danger Hugo Lloris. Malgré une belle prestation des Bleus, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). En seconde période, l’Equipe de France a logiquement ouvert le score par Ngolo Kanté (1-0, 53e). Par la suite, José Fonte a touché le poteau pour le Portugal (60e). Hugo Lloris s’est ensuite interposé sur une frappe de Moutinho (75e). Malgré une pression portugaise en fin de match, la France s’impose face au Portugal (1-0) et se qualifie pour le Final Four de la Ligue des Nations (en octobre 2021). Le prochain match des Bleus aura lieu mardi 17 novembre face à la Suède (6ème journée de Ligue des Nations). De son côté, le Portugal affrontera la Croatie.

Titulaire au milieu de terrain, Danilo Pereira, qui a écopé d’un carton jaune suite à une faute sur Lucas Hernandez (31e), a livré un match très médiocre et n’a pris aucun risque dans ses passes. Il est sorti à la 85e minute. De son côté, Presnel Kimpembe s’est montré très solide en défense centrale et a notamment réalisé une belle intervention devant Cristiano Ronaldo (77e).

XI du Portugal : Patricio – Cancelo, R. Dias, Fonte, Guerreiro – W. Carvalho (Jota, 56e), D. Pereira (Oliveira, 85e), B. Fernandes (Moutinho, 72e) – B. Silva (Trincão, 72e), Felix (Paulinho, 84e), Ronaldo (c).

XI de la France : Lloris (c) – Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann – Martial (Giroud, 79e), Coman (Thuram, 59e).

Dans l’autre rencontre du groupe, la Suède s’est imposé face à la Croatie (2-1) grâce à des réalisations des réalisations de Kulusevki et Danielson.

Classement Ligue des Nations A (Ligue A, groupe 3)