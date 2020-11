La Gazzetta dello Sport imagine un échange Eriksen-Paredes en janvier

Christian Eriksen (28 ans) ne s’épanouit pas dans l’Inter d’Antonio Conte. 301 minutes de jeu et quatre titularisations, c’est le faible bilan cette saison du Danois (coté 50M€). De quoi l’imaginer loin de Milan dès janvier, un an après sa signature jusqu’à juin 2024. La Gazzetta dello Sport pense à une porte de sortie, elle se nomme PSG. Et pas sous la forme d’un prêt sec, mais d’un transfert, éventuellement un échange. Contre qui ? Dans l’effectif du PSG, c’est Leandro Paredes qui ferait envie à l’Inter depuis quelques temps déjà. Même si la véritable cible d’Antonio Conte à ce poste se nomme N’Golo Kanté. Mais “la seule opération possible pour le moment est un échange entre Eriksen et Paredes. Le mercato de l’Inter redémarre maintenant”, peut-on lire.