La phrase de Leonardo sur la “ville de foot” créé du remous au sein du PSG

Hier midi, Leonardo a répondu pendant un peu plus d’une heure aux questions des supporters du PSG. Le directeur sportif n’a éludé aucun sujet mais une de ses déclarations à fait grand bruit. Lorsqu’il a évoqué Paris, il a expliqué qu’elle n’avait jamais vraiment été une “ville de foot”, et que c’était encore Marseille. Une phrase qui avait fait sortir de ses gonds Luis Fernandez, qui n’a pas hésité à s’attaquer à Leonardo dans plusieurs interviews. Et selon les informations de RMC Sport, cette déclaration “a été comprise de manière très différente” et a “fait débat” au sein de l’institution du Paris Saint-Germain. Leonardo a ses défenseurs qui expliquent que cette phrase arrive pendant “une longue démonstration sur le développement du PSG sur des décennies“. Mais d’autres ont été moins complaisants avec le Brésilien indiquant que Leonardo insulte à la culture footballistique de la région parisienne. RMC Sport conclut en expliquant qu’au sein de la Factory – le siège du club – le message de l’ancien numéro 7 parisien n’est pas passé. “Dans le vestiaire parisien, on voulait plutôt noter la “maladresse” du directeur sportif, plus qu’une volonté de mettre en avant Marseille“, conclut le média sportif.