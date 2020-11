L’agenda des joueurs internationaux du PSG

Cette semaine, la dernière trêve internationale de l’année 2020 débutera. Une coupure qui concernera de nombreux joueurs de l’effectif du PSG. Malgré leurs blessures, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé seront bien présents au rassemblement de l’Equipe de France ce lundi, tout comme Neymar avec le Brésil. Canal Supporters vous propose l’agenda détaillé des 12 internationaux du PSG pendant cette trêve. Appelés respectivement par l’Allemagne et le Sénégal, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye seront finalement forfaits avec leurs sélections pour cause de blessure.

Equipe de France (Kimpembe et Mbappé)

Mercredi 11 novembre à 21h10 sur M6 : France / Finlande (match amical)

(match amical) Samedi 14 novembre à 20h45 sur TF1 : Portugal / France (5ème journée de Ligue des Nations)

(5ème journée de Ligue des Nations) Mardi 17 novembre à 20h45 sur M6 : France / Suède (6ème journée de Ligue des Nations)

Italie (Florenzi et Kean)

Mercredi 11 novembre à 20h45 sur le site L’Equipe : Italie / Estonie (match amical)

(match amical) Dimanche 15 novembre à 20h45 sur la chaîne L’Equipe : Italie / Pologne (5ème journée de Ligue des Nations)

(5ème journée de Ligue des Nations) Mercredi 18 novembre à 20h45 sur le site L’Equipe : Bosnie-Herzégovine / Italie (6ème journée de Ligue des Nations)

Portugal (Danilo Pereira)

Mercredi 11 novembre à 20h45 sur le site L’Equipe : Portugal / Andorre (match amical)

(match amical) Samedi 14 novembre à 20h45 sur TF1 : Portugal / France (5ème journée de Ligue des Nations)

(5ème journée de Ligue des Nations) Mardi 17 novembre à 20h45 sur L’Equipe : Croatie / Portugal (6ème journée de Ligue des Nations)

Brésil (Marquinhos et Neymar)

Samedi 14 novembre à 01h30 (heure française) sur beIN SPORTS 1 : Brésil / Vénézuela (3ème journée des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022)

(3ème journée des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022) Mercredi 18 novembre à 00h00 (heure française) sur beIN SPORTS 1 : Uruguay / Brésil (4ème journée des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022)

Argentine (Paredes et Di María)

Vendredi 13 novembre à 01h00 (heure française) : Argentine / Paraguay (3ème journée des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022)

(3ème journée des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022) Mercredi 18 novembre à 01h00 sur beIN SPORTS 3 : Pérou / Argentine (4ème journée des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022)

Costa Rica (Navas)

Vendredi 13 novembre à 18h (en Autriche) : Costa Rica / Qatar (match amical)

(match amical) Lundi 16 novembre (en Espagne) : Costa Rica / Pays basque (match amical)

France Espoirs (Dagba)

Jeudi 12 novembre à 20h45, (Canal Plus Sport) : Liechtenstein / France (Eliminatoires championnat d’Europe 2021)

(Eliminatoires championnat d’Europe 2021) Lundi 16 novembre à 20h45, à Caen (Canal Plus Sport) : France / Suisse (Eliminatoire championnat d’Europe 2021)

Pays-Bas Espoirs (Bakker)