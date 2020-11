Lair : “Les Parisiennes ont pris le match par le bon bout”

Vendredi soir, les Féminines du PSG ont réalisé un exploit en mettant fin à 80 matches sans défaite de Lyon avec leur succès plein de maîtrise au Parc des Princes (1-0). Grâce à ce succès, les joueuses d’Olivier Echouafni ont pris la tête de la D1 Arkema avec un point d’avance sur les Lyonnaises. Patrice Lair – ancien coach des deux équipes – est revenu sur ce succès parisien qui donne “un véritable attrait” à la D1 Arkema.

“Les Parisiennes ont pris le match par le bon bout. J’avais rarement vu l’OL mis sous pression de la sorte. Ce n’est pas Lyon qui a raté son match, c’est Paris qui lui a posé problème.. […]Avec cette victoire, Paris a surtout donné un véritable attrait au Championnat de France. Si l’OL s’était imposé, il aurait compté cinq points d’avance, c’était déjà la fin. Là, le suspense reste entier. Il est trop tôt pour parler de passage de témoin, tempère Lair dans une interview accordée au Parisien. Cet aspect, on l’évoquera si Paris est champion. Mais là, il reste encore une saison et un match retour à jouer. Celui-ci sera sans doute différent, il se jouera peut-être en public, l’OL aura récupéré du monde, le PSG aura sans doute encore progressé… Tout cela est surtout une belle récompense pour le foot féminin et pour les deux clubs qui ont fait un gros boulot.“

Patrice Lair estime d’ailleurs que cette victoire peut être bénéfique pour le parcours européen des Parisiennes.

“Il n’y a pas de meilleur moyen de faire le plein de confiance que de battre une équipe qui vient de gagner cinq fois de suite la Ligue des champions. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’excès de confiance et oublier de se remettre en question. Le PSG a le potentiel pour briguer tous les titres. Mais la difficulté est de savoir remettre le couvert. C’est bien d’être en haut, mais le plus dur est d’y rester. Dans le costume du chassé, la pression n’est plus du tout la même que dans celui du chasseur.“