Lama : “Passer sept ans au PSG laisse une trace à vie”

Légende du PSG, Bernard Lama (1992-1997 / 1998-2000) est considéré comme le meilleur gardien de l’histoire des Rouge et Bleu. Et à l’occasion des 50 ans du club de la capitale, Le Parisien a été interrogé l’ancien portier. L’ex-international français a notamment évoqué ses relations actuelles avec le PSG. “Je suis le club, je regarde ce qu’il s’y passe. On a relancé dernièrement l’association des anciens du PSG pour se voir un peu plus souvent. Il existe un véritable attachement à ce club. Passer sept ans dans ce club laisse une trace à vie. On est tous marqué par cette période. C’est un club à part, celui de la capitale, celui dont on parle le plus en France. Il est devenu une grosse machine.”

Dans cet entretien, Bernard Lama a également été questionné sur le PSG actuel. “Il n’y en a pas beaucoup qui peuvent rivaliser en France. Il n’y en a aucun même. Il s’impose désormais un peu plus sur la scène internationale. Il lui manque encore cette victoire en Ligue des champions. Ce qui reste très difficile. Cette marche-là, elle manque à beaucoup de clubs. La concurrence est encore plus élevée qu’à notre époque. Mais il n’y a pas de raison que le PSG ne puisse pas briguer une victoire ces prochaines saisons. Mais ce n’est pas le fait d’avoir les meilleurs joueurs qui comptent, il faut avoir la meilleure équipe.”

Enfin, Bernard Lama s’est également remémoré le PSG de son époque. Il estime notamment avoir passé les meilleurs moments de sa carrière avec le maillot parisien. “C’est la partie la plus visible de ma carrière. J’ai mis dix ans à arriver dans un grand club. C’est là que j’ai eu toutes mes sélections, là où j’ai gagné tous mes titres. Je ne peux que remercier le PSG même si j’ai participé aussi à tout cela évidemment. En termes d’émotions, on a vécu cinq ou six ans extraordinaires avec cette série de participations aux demi-finales européennes. Même si cela s’est terminé sur de la frustration. Mais d’année en année, on construisait notre légende et notre palmarès. On faisait partie des meilleures équipes européennes. On était craint”, a détaillé l’ancien portier parisien dans un entretien au Parisien.