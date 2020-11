Larqué : “Je pense que physiquement, le PSG est à la rue”

Lors de la défaite du PSG contre Leipzig mercredi soir (2-1), les joueurs parisiens ont offert deux visages. Très bon en première mi-temps avant de complètement sombrer en deuxième. Pour Jean-Michel Larqué, la raison de ces deux mi-temps complètement différente est à chercher dans la forme physique des joueurs. Il se demande même si les Parisiens travaillent comme un groupe professionnel à l’entraînement.

“On se posait la question et on n’avait pas tout à fait la réponse sur le côté qualité physique et préparation physique de cette équipe. On sait aujourd’hui que s’il n’y a pas Neymar et Kylian Mbappé, il n’y a pas grand-chose. Ce dont je suis sûr aujourd’hui c’est que cette équipe, en plus de ne pas voir de schéma tactique, en plus de ne pas avoir d’esprit véritablement de groupe, je pense que physiquement elle est à la rue, tacle Larqué dans Rothen Régale sur RMC. La deuxième mi-temps contre Leipzig et les blessures des uns et des autres me persuade que cette équipe-là ne fout rien à l’entraînement. Ce n’est pas normal qu’une équipe comme ça plonge comme elle a plongé en seconde période. L’exemple type étant Angel Di Maria. […] Je serais curieux de savoir physiquement si cette équipe travaille comme un groupe professionnel.“