Lawrence : “Jouer au Parc, ça montre aussi le soutien de tout le club”

Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG reçoivent celle de l’OL au Parc des Princes de la neuvième journée de la D1 Arkema. Un choc entre les deux ogres du championnat de France qui pourrait permettre aux Parisiennes de prendre la première place à leur adversaire du soir. Ashley Lawrence, latérale ou milieu de terrain du PSG, s’attend à un match serré – comme d’habitude – face aux Lyonnaises.

“La préparation reste plus ou moins la même pour tous les matches. Mais il y a un truc en plus, c’est vrai, avoue Lawrence dans une interview accordée au Parisien. On le voit chez le staff, chez les joueuses, tout le monde est très concerné. Individuellement, collectivement, nous sommes plus concentrées. C’est aussi le cas en dehors de l’entraînement. On pense à bien récupérer, bien dormir, bien manger. Il y a ce petit truc en plus. Les matches serrés contre l’OL ? Tout part de la qualité des joueuses. Les deux équipes sont fortes, ne possèdent que des internationales, avec une grande expérience. Ça prouve aussi le niveau du football féminin en France. On sait que dans ce match-là, si on prend un risque, qu’on perd le ballon, on sera punies. On est conscientes de ça.“

Ashley Lawrence a également évoqué le 14-0 contre Issy qui a donné de la confiance aux Parisiennes.

“C’est vrai que ça apporte beaucoup, beaucoup de confiance. Toutes nos attaquantes ont marqué et c’est un point très positif. On avait déjà gagné 11-0 contre l’OM l’an passé, c’était presque un score aussi large. Mais on sait que rencontrer l’OL exige du travail, beaucoup de force mentale. Donc nous restons concentrées pour ce match, assure Lawrence avant d’évoquer le fait de jouer au Parc des Princes. Jouer au Parc, je trouve ça très bien, ça montre aussi le soutien de tout le club. J’ai l’expérience d’avoir joué ici lors de la Coupe du monde 2019 ou lors des saisons précédentes. C’est notre maison.“