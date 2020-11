Le calendrier du PSG après la trêve internationale

Après cette énième coupure internationale, les joueurs du PSG enchaîneront les rencontres jusqu’à la trêve hivernale. Les hommes de Thomas Tuchel auront notamment trois matches capitaux en Ligue des champions (RB Leipzig, Manchester United et l’Istanbul Basaksehir) avec pour objectif une qualification aux huitième de finale de C1. En Ligue 1, le club de la capitale disputera des grosses affiches face à l’AS Monaco (20 novembre), l’Olympique Lyonnais (13 décembre) et le LOSC (20 décembre). Au total, les Parisiens disputeront 10 matches en un mois (7 matches de Ligue 1 et 3 de Ligue des champions). Pour cet enchaînement de rencontres, Thomas Tuchel pourra compter sur les retours de certains joueurs cadres, notamment Mauro Icardi et Marco Verratti. Voici ci-dessous le calendrier du PSG jusqu’à la trêve hivernale de fin décembre.

Le calendrier du PSG