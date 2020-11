Le départ de Thomas Tuchel n’est pas d’actualité (L’E)

L’avenir de Thomas Tuchel a fait beaucoup parler ces dernières semaines. Le technicien allemand, qui est en fin de contrat le 30 juin 2021, ne sait pas vu proposer de prolongation de contrat, un licenciement étant la chose la plus probable quand on parle de l’avenir de Tuchel. Mais comme le rapporte l’Equipe ce dimanche soir, le départ de l’ancien entraîneur de Dortmund n’était pas du tout d’actualité “même si les décisions de Doha sont incontrôlables” assure le quotidien sportif sur son site internet. Comme l’a expliqué Téléfoot plus tôt dans la journée, une réunion doit avoir lieu à Doha durant la trêve internationale afin d’évoquer le futur de la saison parisienne mais également l’avenir de Thomas Tuchel. L’Equipe explique – sans surprise – qu’une prolongation du coach allemand est jugée improbable notamment en raison de ses relations fraîches avec Leonardo. Mais de toute façon, le dernier mot reviendra à Doha. De son côté, Thomas Tuchel ne se fait aucune illusion sur son avenir parisien. Mais il “n’entend pas rater sa sortie pour autant” conclut l’Equipe.