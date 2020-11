Le deuxième but de Di Maria contre Rennes accordé à Da Silva

Samedi soir dernier, le PSG s’est largement imposé lors du choc de la 10e journée contre Rennes (3-0). Une nouvelle fois très bon dans ce match, Angel Di Maria était impliqué sur le premier but de Moise Kean et auteur d’un doublé. Mais El Fideo s’est vu retirer son deuxième but – celui du 3-0 – par la commission des compétitions de la LFP. “Le dernier but de la victoire du Paris Saint-Germain sur le Stade Rennais F.C. samedi au Parc des Princes (3-0) a été attribué à Damien Da Silva. Au vu des images à disposition, la commission des compétitions de la LFP considère en effet que le tir d’Angel Di Maria n’était pas cadré initialement et que c’est la déviation de Damien Da Silva qui a permis au ballon de finir dans le cadre“, indique l’instance dans son communiqué. Angel Di Maria n’a donc pas marqué son 50e but en Ligue 1 ni son 86e sous le maillot Rouge & Bleu. Di Maria reste tout de même huitième meilleur buteur de l’histoire du PSG mais à égalité avec Safet Susic (85).