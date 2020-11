Le groupe des Féminines du PSG pour le choc face à l’OL

Ce soir à 21h (Canal Plus), le choc entre les Féminines du PSG et l’Olympique Lyonnais aura lieu au Parc des Princes. Une rencontre capitale pour les joueuses d’Olivier Echouafni qui pourraient prendre la tête du classement en cas de victoire (elles comptent actuellement 2 points de retard sur l’OL). Et à quelques heures de ce choc, le groupe des Parisiennes est au complet avec 20 joueuses. De son côté, l’OL compte également sur un groupe au complet avec notamment la présence de l’ancienne des Rouge et Bleu, Vicki Becho.

Le groupes des Féminines du PSG face à l’OL

Gardiennes (2) : Endler, Voll

(2) : Endler, Voll Défenseures (6) : Cook, Dudek, Lawrence, Morroni, Paredes, Simon

(6) : Cook, Dudek, Lawrence, Morroni, Paredes, Simon Milieux (6) : Baltimore, Däbritz, Fazer, Formiga, Geyoro, Luana

(6) : Baltimore, Däbritz, Fazer, Formiga, Geyoro, Luana Attaquantes (6) : Bachmann, Bruun, Diani, Huitema, Katoto, Nadim

Feuille de match du PSG/Lyon

Vendredi 20 novembre 2020 à 21 heures au Parc Des Princes | 9e journée de D1 Arkema | Arbitre : Maika Vanderstichel | Diffuseur : Canal Plus