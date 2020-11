Pour le déplacement du PSG au RB Leipzig (à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot), dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Thomas Tuchel devra composer sans de nombreux joueurs dont Kylian Mbappé. En plus de l’absence de l’international français s’ajoute les forfaits de Juan Bernat, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar Jr et Mauro Icardi. L’entraîneur parisien aura donc peu de solutions surtout dans le secteur offensif.

Sur son site internet, RMC Sport a dévoilé le onze possible du PSG, en 4-3-3, face au club allemand. Sans surprise, Keylor Navas sera dans le but parisien. Comme lors du dernier match à Istanbul, Danilo Pereira et Presnel Kimpembe devraient former la charnière centrale. De leurs côtés, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa occuperont respectivement le couloir droit et gauche de la défense de Thomas Tuchel. Au milieu, “le retour de Leandro Paredes offre un peu plus de marge à Tuchel“, précise RMC Sport. L’international argentin pourrait débuter aux côtés de Marquinhos et Ander Herrera. Cependant, l’état de forme de Leandro Paredes sera surveillé. En cas de méforme physique, “Rafinha, plus créatif, pourrait lui être préféré”, ajoute le média sportif. Enfin, le trio offensif du PSG sera composé d’Ángel Di María, Moise Kean et Pablo Sarabia, toujours selon RMC.

Le onze de départ possible du PSG face à Leipzig selon RMC Sport : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Marquinhos (c), Paredes (ou Rafinha), Herrera – Di Maria, Kean, Sarabia.

Le groupe du PSG face au RB Leipzig