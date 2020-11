Le onze de légende des 50 ans du PSG version Colin Dagba

En cette année 2020, le PSG fête ses 50 ans. Pour célébrer ce cap symbolique, les Rouge & Bleu proposent plusieurs petits sujets autour de cet anniversaire, comme le onze de légende du club par certains de ses joueurs. Après Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, c’est au tour de Colin Dagba de dévoiler son onze. Une équipe placée en 4-4-2 en losange. Comme pour le numéro 7 parisien, le latéral droit a choisi Bernard Lama dans les buts. “C’est un gardien emblématique du club” assure Dagba. La ligne défensive est composée de Dani Alves, Thiago Silva “mon capitaine, un défenseur hors pair“, Alex et Maxwell. En sentinelle, comme pour Kimpembe et Mbappé, il a choisi Thiago Motta “un joueur que j’ai toujours admiré“. Pour accompagner l’Italo-Brésilien, il place Nene à gauche, et à droite – comme ses deux coéquipiers – Youri Djorkaeff. En numéro 10, il place Ronaldinho. Pour le duo d’attaque Colin Dagba place Edinson Cavani et George Weah.

Le XI de légende des 50 ans du PSG de Colin Dagba :

Lama – Dani Alves, Thiago Silva, Alex, Maxwell – Djorkaeff, Motta, Nene – Ronaldinho – Cavani, Weah