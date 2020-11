Le parquet suisse pense à faire appel dans l’affaire des droits tv (L’E)

Le 30 octobre dernier, Nasser al-Khelaïfi était acquitté lors de son procès en Suisse. Pour rappel, le président du PSG avait notamment été accusé de corruption liée à la vente des droit TV pour la Coupe du monde 2026 et 2030 pour le groupe BeIN Sports. Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke étaient notamment poursuivis pour “instigation à la gestion déloyale.” En l’occurrence, une villa en Sardaigne qu’il aurait acquise et mise à disposition de Valcke, ex-secrétaire général de la Fifa, afin de faciliter l’obtention de droits télé par BeIN Sports. De son côté, l’autre protagoniste de cette affaire, Jérôme Valcke, a été condamné à “120 jours-amende avec sursis.”

Mais ce mardi soir, l’Equipe explique que – selon ses informations – “le parquet fédéral helvétique suit une procédure pouvant conduire à l’appel du jugement du 30 octobre.” “« Le Ministère public de la Confédération a annoncé l’appel du jugement du Tribunal pénal fédéral rendu le 30.10.2020 », . Cette annonce d’appel (offert à toutes parties) doit s’effectuer dans les dix jours à compter de la communication du jugement” a ainsi expliqué le parquet suisse au quotidien sportif. Mais la décision de faire appel n’a pas encore été prise assure L’Equipe. “Contacté, Me Grégoire Mangeat, l’un des avocats de Nasser al-Khelaïfi, nous dit avoir été prévenu de l’annonce d’appel du MPC par courrier ce (mardi) matin“, conclut le quotidien sportif.