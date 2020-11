Icardi forfait pour PSG / Leipzig

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG recevra – au Parc des Princes – le RB Leipzig dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre importante pour les Rouge et Bleu afin de conserver leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Et à la veille de cette rencontre, le club de la capitale a proposé un point médical avec notamment l’absence confirmée de Mauro Icardi, tout comme Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Un point médical dévoilé par le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi. Le numéro 9 parisien avait pourtant participé à la séance collective dimanche. Concernant Ander Herrera et Marco Verratti, une évaluation sera faite après l’entraînement de ce mardi. Pour rappel, Presnel Kimpembe sera suspendu pour cette rencontre.

Le point médical du PSG avant Leipzig