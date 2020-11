Le point médical du PSG avant le match face à Monaco

Depuis le début de la saison, l’effectif de Thomas Tuchel est amputé de nombreux joueurs cadres en raison des blessures. Mais peu à peu l’infirmerie se vide et le groupe du PSG commence à s’étoffer à l’approche des échéances capitales en Ligue des champions. Et à la veille du déplacement à l’AS Monaco, le club de la capitale a fait un point médical concernant l’évolution des blessures de ses nombreux joueurs. Concernant Marco Verratti et Mauro Icardi, leurs retours dans le groupe parisien est proche, comme l’a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse. Pour Neymar et Moise Kean, une participation face à l’AS Monaco dépendra de l’entraînement du jour (à 16h).

Le point médical du PSG