Dernière semaine pour les joueurs du PSG avant le début d’une nouvelle trêve internationale. Les hommes de Thomas Tuchel disputeront deux rencontres. Le premier match aura lieu ce mercredi (21h sur RMC Sport et Téléfoot), en Allemagne, face au RB Leipzig, dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une victoire impérative pour les Parisiens afin d’accroître leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Et après ce match européen, les Rouge et Bleu se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais le samedi 7 novembre à 21h (sur Canal Plus et Téléfoot). Un match comptant pour la 10ème journée de Ligue 1. Voici ci-dessous le programme de la semaine du club de la capitale.

Le programme de la semaine du PSG