Le PSG donné comme piste pour Eriksen en janvier

Christian Eriksen (28 ans) et l’Inter se dirigent vers un divorce après seulement neuf mois ensemble. Le meneur de jeu danois coté 50M€ n’a pas pu s’intégrer dans l’équipe d’Antonio Conte (301 minutes cette saison) et une séparation en janvier semble maintenant évidente, pense-t-on globalement en Italie et en particulier dans la rédaction de La Gazzetta dello Sport. La direction du club milanais envisagerait donc sérieusement de transférer Christian Eriksen en hiver, joueur sur lequel il a investi 20 millions d’euros (en plus d’un salaire de 7,5 millions plus bonus). Et pas question de prêt. Cela doit être une vente. C’est ce qu’aurait dit Steven Zhang aux dirigeants du club, Giuseppe Marotta et Piero Ausilio. Et (curieusement), malgré ses finances, le PSG serait en pole pour accueillir l’ancien joueur de Tottenham. Du moins selon le journal sportif transalpin.