Le PSG donne des nouvelles de ses nombreux blessés

Depuis le début de la saison, l’effectif du PSG est amputé de nombreux joueurs en raison des blessures. Le club de la capitale compte en moyenne plus de cinq forfaits par match depuis le début de l’exercice 2020-2021. Outre l’absence longue durée de Juan Bernat (genou), le club de la capitale n’a pas pu compter sur Marco Verratti, Julian Draxler, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Mauro Icardi lors des dernières rencontres. Et lors de la victoire face au Stade Rennais (3-0), Thomas Tuchel a dû notamment effectuer quatre changements pour blessure ou fatigue musculaire : Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi et Moise Kean. Et ce dimanche après-midi, le PSG a donné plus de détails concernant ses joueurs blessés, via un communiqué médical.

Le point médical du PSG