Le PSG et la Seleção ont discuté concernant la blessure de Neymar (LP)

Blessé aux adducteurs lors de la victoire face à l’Istanbul Basaksehir (2-0), Neymar Jr ne sera pas disponible pendant plusieurs semaines et sa reprise à la compétition est envisagée après la trêve internationale, comme l’avait indiqué le PSG dans un point médical. Cependant, la sélection du Brésil, qui doit disputer deux matches éliminatoires – les 14 et 18 novembre – pour la Coupe du monde 2022 contre le Venezuela et l’Uruguay, affiche une certaine résistance pour sa présence avec la Seleção.

Aujourd’hui, Le Parisien revient sur ce dossier. Le joueur, qui ne se sent pas à 100%, “ne devrait pas pousser pour jouer à tout prix.” Cependant, “la fédération brésilienne est dans son droit si elle demande à Neymar de se rendre au rassemblement de la sélection nationale”, précise le quotidien régional. Des discussions ont notamment eu lieu entre l’équipe médicale du PSG et celle de la sélection brésilienne. Mais la décision finale ne sera pas prise par le docteur de la Seleção, Lasmar, mais par la Fédération brésilienne. Cependant vu de Paris, “les chances que Neymar participe aux deux matchs de qualification sont faibles”, précise Le Parisien. En effet, les Rouge et Bleu souhaiteraient consacrer un programme de soins et de reprise à Neymar lors cette coupure internationale “avant un retour contre Monaco le 20 novembre.”