Le PSG et Supercell ont décidé de prolonger leur partenariat

Le 5 juillet 2019 le PSG officialisait un partenariat avec Supercell, géant mondial des jeux mobiles. Suite aux succès de “Hay Day”, “Clash of Clans”, “Boom Beach” et “Clash Royale”, le développeur de jeu finlandais entendait capitaliser sur la popularité mondiale du club parisien et sa légitimité sur la scène eSport afin d’engager les joueurs d’une nouvelle manière. Le PSG et Supercell “ont décidé de prolonger le partenariat fructueux qu’ils ont initié l’an dernier”, annonce le club de la capitale via un communiqué de presse. “Au cours de la première année, le Paris Saint-Germain et Supercell ont lancé plusieurs contenus, parmi lesquels un tournoi esport, une émission Youtube appelée Brawl with the Stars, une animation numérique 3D mettant en scène des joueurs du Paris Saint-Germain et des intégrations in-game dans Brawl Stars, dans lesquelles on trouve un thème aux couleurs du PSG ainsi qu’une réplique du Parc des Princes.”