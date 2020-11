Le PSG Handball affrontera Barcelone en demi-finale du Final Four de Champions League 2019-2020

En raison de l’arrêt prématuré des compétitions 2019-2020 de handball, causé par la pandémie de Covid-19, le comité exécutif de l’EHF avait décidé en avril dernier d’envoyer directement en Final Four les deux premiers des deux poules 2019-2020 de Champions League. Ainsi, le PSG, Barcelone (Espagne), le THW Kiel (Allemagne) et le Telekom Veszprém HC (Hongrie) se disputeront le titre de la saison 2019-2020 en décembre prochain à Cologne (Allemagne), soit en plein milieu de la saison 2020-2021.

Et aujourd’hui, le tirage au sort a eu lieu. À cette occasion, les Rouge et Bleu affronteront Barcelone. Une rencontre qui aura lieu le lundi 28 décembre. C’est la première fois que les deux équipes se feront face dans un Final Four. L’autre rencontre opposera Kiel à Veszprém. La finale et la petite finale auront lieu le lendemain, le mardi 29 décembre.