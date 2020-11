Le PSG handball s’impose 31-27 à Nîmes

Leader intraitable du championnat de France, le PSG handball se déplaçait ce samedi chez le 5e, Nîmes. Et les joueurs de Raul Gonzalez ont affirmé l’hégémonie parisienne sur la Lidl Star Ligue en s’imposant 31-27. Mais le match ne fût pas évident. La rencontre a basculé à 26-26. Grâce à Nedim Remili (7 buts, meilleur marqueur parisien), le PSG affiche huit victoires en huit journées. C’est un cavalier seul. Paris a cinq points d’avance sur Limoges. Place maintenant à un déplacement très important à Porto, mercredi prochain (20 heures) en Ligue des champions, compétition dans laquelle les Rouge et Bleu n’ont plus le droit à l’erreur.