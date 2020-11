Le PSG ne jouera pas en Coupe de France avant février

Comme toutes les équipes de Ligue 1, le PSG a pris l’habitude de débuter son année civile par un 32e de finale de Coupe de France. Pour cause de crise sanitaire, ce ne sera pas le cas en 2021. La compétition est bloquée au 6e tour. En conséquence, les 6e, 7e et 8e tours devraient se jouer en janvier si les autorités permettent le sport amateur : ce serait les 2-3, 9-10 puis lors d’une autre date à trouver avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. La Fédération française de football (FFF) aimerait faire jouer les 32es de finale – initialement programmés les samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021 – début février même si certains évoquent aussi le weekend du 30-31 janvier. La case libérée du 2-3 janvier pourrait servir à jouer des matches de Ligue 1 en retard. S’il n’y a rien à rattraper, les joueurs du PSG pourraient donc avoir quelques jours de vacances en plus début janvier. Pas un luxe dans cette saison si spéciale.