Le PSG parmi les clubs formateurs les plus productifs des cinq grands championnats d’Europe (CIES)

Depuis de nombreuses années, le centre de formation du PSG est reconnu dans l’Europe entière. Le club de la capitale possède un vivier impressionnant dont certains clubs européens profitent notamment pour attirer des joueurs parisiens afin qu’ils signent leurs premiers contrats professionnels à l’étranger. Dans sa 312ème édition de sa “Lettre Hebdomadaire”, l’Observatoire du Football CIES a dévoilé son classement “des clubs ayant formé le plus de joueurs actifs dans les 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA.” Une statistique qui se base sur “les joueurs ayant évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans.” Concernant les cinq grands championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1), le PSG se positionne à la 4ème place avec 29 joueurs formés au club en activité. Dans ce classement du “Big 5”, le club de la capitale est devancé par le Real Madrid (43), le FC Barcelone (32) et l’Olympique Lyonnais (31). Le Valence CF (28) complète ce top 5.

Concernant les 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA, le classement est largement dominé par le club serbe, le FK Partizan, avec 85 joueurs formés en activité. Dans ce classement, le PSG se situe au 18ème rang (29).

Top 5 des clubs formateurs dans les 5 grands championnats d’Europe

Real Madrid : 43 joueurs formés en activité FC Barcelone : 32 joueurs formés en activité Olympique Lyonnais : 31 joueurs formés en activité PSG : 29 joueurs formés en activité Valence CF : 28 joueurs formés en activité

Top 5 des clubs formateurs en Ligue 1

Olympique Lyonnais : 31 joueurs formés en activité PSG : 29 joueurs formés en activité Stade Rennais : 25 joueurs formés en activité AS Saint-Etienne : 22 joueurs formés en activité AS Monaco : 22 joueurs formés en activité

Top 5 des clubs formateurs des 31 ligues européennes