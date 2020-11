Le PSG communique sur les blessures de Neymar et Moise Kean

Blessé avec le PSG en Ligue des Champions le 28 octobre dernier, Neymar souffre des ischios jambiers de la cuisse droite. Malgré ça, Tite – le sélectionneur brésilien – avait convoqué Neymar pour les matches contre le Venezuela et l’Uruguay. La Seleção pensait le laisser au repos contre le Venezuela et le faire jouer contre les coéquipiers d’Edinson Cavani. Le staff médical de la sélection brésilienne a fait savoir que l’évolution de la récupération du numéro 10 parisien était analysée en collaboration avec le staff médical du PSG. Hier, la Confédération brésilienne de football (CBF) a fait savoir que Neymar était définitivement forfait pour les deux matches. Ce vendredi soir, le PSG a communiqué sur son attaquant. Les Rouge & Bleu ont fait savoir qu’il “rejoindra Paris et le centre d’entraînement Ooredoo prochainement pour continuer son programme” avant de remercier le staff médical de la Seleçao qui n’a “pas souhaité prendre le moindre risque pour le match de la sélection le 17 novembre. C’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du Paris Saint-Germain et ceux de la Seleçao.”

Dans son communiqué le PSG fait également un point sur Moise Kean, qui a quitté la sélection italienne en raison d’une gêne musculaire. Il a “lui repris les soins aujourd’hui au centre d’entraînement Ooredoo après avoir été libéré par le staff de l’équipe nationale d’Italie, grâce à la bonne collaboration entre les staffs médicaux.”