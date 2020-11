Le PSG serait dérangé par la résistance de la sélection brésilienne au sujet du Neymar

Entre la pandémie de Covid-19 et le calendrier ultra chargé, les listes de joueurs indisponibles grossissent partout. Ainsi, après Philippe Coutinho et Fabinho (remplacés par Lucas Paquetá et Allan), la sélection du Brésil a dû faire un trait sur Rodrigo Caio (mollet) et Éder Militão (Covid). Tite a donc fait appel à Felipe et Diego Carlos pour les matches des éliminatoires – les 14 et 18 novembre – pour la Coupe du monde 2022 contre le Venezuela et l’Uruguay. Mais quid d’Alex Telles (Manchester United) testé positif au Covid la semaine dernière et de Neymar forfait encore cette semaine avec le PSG ? Pour l’instant, la sélection brésilienne se veut attentiste. Une situation atypique, car, en général, le staff auriverde veille à accorder le temps nécessaire à la récupération des joueurs blessés ou soumis à une forte usure physique. Oui mais l‘équipe médicale de la Seleção – en contact avec le PSG et avec Neymar lui-même – conserve l’espoir que le joueur parisien pourra récupérer et ainsi être disponible, rapporte Terra. Ce qui dérange le PSG qui trouve lui que la CBF, la fédération brésilienne, fait trop de résistance au sujet de son numéro 10 à l’infirmerie.