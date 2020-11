Le PSG s’intéresserait à Aleksandr Golovin selon son agent

Aleksandr Golovin est arrivée à Monaco durant l’été 2018. L’international russe (24 ans) réalise des performances en dent de scie sur le Rocher. Actuellement blessé, Golovin n’a pris part qu’à deux matches avec l’AS Monaco cette saison. Malgré ce constat, il serait suivi par des gros clubs, dont le PSG et le FC Barcelone selon son agent, Oleg Artemov. “ Il n’y a pas eu de propositions spécifiques et officielles du PSG ou de Barcelone. Cependant, des conversations préliminaires ou des contacts avec des représentants de ces clubs ont eu lieu, assure l’agent de Golovin dans une interview accordée au média russe Sport Express. Il s’agit d’un moyen pour récupérer des informations et connaître les positions des différentes parties.”