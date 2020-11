Le PSG voit d’un bon œil la participation de Mbappé contre la Suède (LP)

Demain, l’Equipe de France joue un match sans enjeux face à la Suède dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des Nations. Un match que devrait jouer Kylian Mbappé comme l’a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. Pour Le Parisien, Kylian Mbappé devrait même commencer la rencontre. Mais il ne jouera pas l’intégralité du match. Le sélectionneur français a d’ailleurs expliqué qu’il ne savait pas s’il allait débuter ou bien entré en jeu. Le quotidien francilien explique que la participation de Kylian Mbappé à ce match contre la Suède est une vue d’un bon œil du côté du PSG. Cela permettra à son numéro 7 “si seulement il se sent bien physiquement“. Il pourra ainsi retrouver un peu de rythme – lui qui n’a plus joué depuis le 31 octobre – pour le match contre Monaco (20 novembre) mais surtout celui contre le RB Leipzig en Ligue des Champions quatre jours plus tard.