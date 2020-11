Le RB Leipzig se teste à Francfort

Dès la fin du Monaco-PSG (3-2), Kylian Mbappé parlait d’une équipe qui se projetait déjà sur le match capital mardi de Ligue des champions contre le RB Leipzig au Parc des Princes. Et bien le prochain adversaire européen du Paris Saint-Germain joue à 18h30 (beIN 5) à Francfort contre l’Eintracht de Kevin Trapp (11e de la Bundesliga). Un match qui intéressera à Paris. D’autant plus que l’entraîneur du 3e du Championnat allemand, Julian Nagelsmann a quelques soucis avec ses défenseurs. Lukas Klostermann et Konrad Laimer sont indisponibles. Nordi Mukiele et Marcel Halstenberg sont forfait aujourd’hui et incertain pour mardi. En charnière centrale, Willi Orban et Dayot Upamecano devraient se partager le temps de jeu (une période chacun) au coté d’Ibrahima Konaté, seul élément sans souci.

Le XI du RB Leipzig : Gulacsi – Adams, Upamecano, Konaté, Angelino – Haidara, Sabitzer (c), Kampl, – Nkunku, Dani Olmo – Sorloth