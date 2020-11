Le SAFE prend acte de la suspension pour deux mois ferme de Kita après le Nantes-PSG

Sans afficher de satisfaction, le SAFE (Syndicat des Arbitres du Football d’Elite), qui regroupe les arbitres évoluant dans les compétitions de la Ligue du football professionnel (LFP), a pris acte de la suspension pour deux mois ferme de Waldemar Kita, président du FC Nantes, après les incidents lors du match contre le PSG (0-3), le 31 octobre. “Après instruction du dossier, audition du corps arbitral et de M. Waldemar Kita, la Commission de discipline décide de sanctionner M. Kita de quatre mois de suspension dont deux mois avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles”, a fait savoir la LFP. Le dirigeant nantais ne pourra donc pas siéger au conseil d’administration de la Ligue pendant cette période.

Waldemar Kita s’était largement emballé, énervé par l’arbitrage de monsieur Hakim Ben El-Hadj qui en seconde période avait accordé un penalty généreux à Kylian Mbappé après avoir reçu sur convocation dans son vestiaire, à la mi-temps, Marquinhos, Leonardo, et Mbappé suite à un penalty non sifflé pour le PSG. Une décision qui avait provoqué des contestations.

“Le SAFE prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel du 18 novembre 2020 à l’encontre du Président du Football Club de Nantes pour des faits survenus à l’issue de la rencontre Nantes – PSG (J9, 31 octobre) dans le vestiaire de l’arbitre”, écrit le syndicat des arbitres de l’élite. “Si le vestiaire d’un arbitre peut le cas échéant être un lieu d’échanges et de débats courtois après match, on ne saurait y tolérer des actes d’intimidations envers le corps arbitral. Faut-il le rappeler, on ne touche pas à un arbitre !”