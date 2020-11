Le tirage des 16es de finale de l’UEFA Women’s Champions League aura lieu ce mardi

Premières de la D1 Arkema après une belle prestation face à l’Olympique Lyonnaise (1-0), les Féminines du PSG devront maintenir le cap dans les prochaines semaines. Et outre les matches de D1 Arkema, les rencontres européennes feront bientôt leur retour dans le calendrier des joueuses d’Olivier Echouafni. En effet, ce mardi 24 novembre à 12h, le tirage au sort des 16ème de finale de l’UEFA Women’s Champions League aura lieu. Placé parmi les équipes en tête de série (les 16 clubs au plus fort coefficient), le PSG aura la possibilité de jouer son match retour à domicile. Ces 16es de finale, qui se disputeront sur un format match aller-retour, auront lieu les 9/10 et 15/16 décembre 2020. Pour ce tirage au sort, l’administration de l’UEFA a constitué des groupes selon les principes suivants :

Les 16 équipes au plus fort coefficient sont têtes de série et placée dans un chapeau différent des non-têtes de séries. Chaque groupe comprendra autant de têtes de série que de non-têtes de série

Pas d’affrontement possibles entre clubs d’une même association

Restrictions de voyage liées à la Covid-19

Ainsi, le PSG se retrouve dans le groupe 3, comme l’a désigné l’UEFA sur son site internet, en compagnie des têtes de série : Brøndby (Danemark), le Slavia Prague (République-Tchèque) et Manchester City. Les non-têtes de série sont Göteborg (Suède), Valerenga (Norvège), Fiorentina (Italie) et Gornik Leczna (Pologne).

Groupe 3

Têtes de série

Brøndby (DEN)

Slavia Praha (CZE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester City (ENG)

Non-têtes de série

Göteborg (SWE)

Vålerenga (NOR)

Fiorentina (ITA)

Górnik Łęczna (POL)

Têtes de série

Olympique Lyonnais (France) VfL Wolfsbourg (Allemagne) FC Barcelone (Espagne) Paris Saint-Germain (France) FC Bayern Munich (Allemagne) Manchester City WFC (Angleterre) SK Slavia Prague (République-Tchèque) Chelsea FC Women (Angleterre) FC Rosengard (Suède) Club Atlético de Madrid (Espagne) Fortuna Hjorring (Danemark) Brondby IF (Danemark) LSK Kvinner FK (Norvège) WFC BIIK-Kazygurt (Kazakhstan) Glasgow City FC (Ecosse) FC Zurich Frauen (Suisse)

Non-têtes de série