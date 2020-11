Léa-Siliki : “Je ne sais pas s’il y a un bon moment pour se rendre au Parc”

Demain, Rennes se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, James Léa-Siliki a expliqué que malgré la mauvaise passe du PSG, il n’y a pas de bon moment pour affronter les Rouge & Bleu.

“Nos matches en Ligue des Champions nous permettent de mieux préparer des matches comme celui face au PSG. On va se servir de tout ce que l’on a fait, de tout ce que l’on sait sur Paris pour enchaîner et être à la hauteur de l’évènement, assure Léa-Siliki. Je ne sais pas si c’est le bon moment, où s’il y a un bon moment pour se rendre au Parc des Princes. On va y aller avec nos convictions, notre plan de jeu mais je ne sais pas s’il y a vraiment un bon moment pour les prendre. […]On va y aller, on va faire notre match, on va se concentrer sur nous. On va travailler leurs spécificités et faire notre match. Battre le PSG, ce serait une bonne chose, cela montrerait des choses à tout le championnat, mais ce n’est pas une fin en soi, ce n’est que la 10e journée.“