Leboeuf : “Le vrai patron de la défense du PSG c’est devenu Kimpembe”

Presnel Kimpembe a réalisé un superbe Final 8 de la Ligue des Champions avant de poursuivre sur sa lancée lors de ce début de saison que ce soit avec le PSG ou bien avec l’équipe de France. Troisième dans la hiérarchie des défenseurs centraux il y a quelques mois, Presnel Kimpembe semble avoir récupéré la confiance de Didier Deschamps – depuis le rassemblement d’octobre – pour s’installer à long terme au sein de la charnière titulaire des Bleus en compagnie de Raphaël Varane. Frank Leboeuf estime que le titi parisien a énormément progressé depuis l’épopée européenne estivale du PSG.

“Kimpembe a franchi deux paliers. Je trouve qu’il a une grosse maturité et ça arrive au bon moment, constate Leboeuf pour Téléfoot. Le PSG a perdu un leader avec Thiago Silva et il s’est vraiment imposé. C’est vrai qu’il y a ce questionnement entre Danilo et Marquinhos mais pour moi le vrai patron de la défense c’est devenu Kim comme le dit affectueusement Didier Deschamps. Moi je l’aime beaucoup, autant dans son placement que dans sa réflexion, son niveau technique. Il est devenu très très calme, beaucoup dans la réflexion. Il a réellement un niveau mondial.“