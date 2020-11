Leipzig et Manchester United s’imposent cet après-midi

Les deux prochains adversaires européens du PSG, le RB Leipzig (24 novembre) et Manchester United (2 décembre) jouaient ce samedi en championnat avant de faire une pause pour la trêve internationale. Petit point sur leurs résultats.

Manchester United

Mal en point en Premier League (15e), Manchester United affrontait l’Everton de Carlo Ancelotti (4e). Et ce sont les joueurs de l’entraîneur italien qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Bernard (1-0, 19e). Mais l’avance des Toffes ne va pas durer longtemps puisque Bruno Fernandes va égaliser dès la 25e minute par l’intermédiaire de Bruno Fernandes. L’international portugais coupe magnifiquement de la tête un centre de Show et propulse le ballon dans le but d’Everton. Le show du portugais va se poursuivre avec un nouveau but. À l’angle gauche de la surface, Fernandes adresse un centre que Rashford ne touche pas. Le ballon termine au fond des filets (1-2, 32e). Bruno Fernandes va conclure son festival en offrant son premier but sous le maillot mancunien à Edinson Cavani (1-3, 95e). Avec ce succès, Manchester United remonte provisoirement à la 13e place.

RB Leipzig

Après son succès contre le PSG, Le RB Leipzig recevait une nouvelle fois ce samedi après-midi – Fribourg – en Bundesliga. Troisièmes au coup d’envoi, les coéquipiers de Christopher Nkunku se sont facilement imposés contre le 13e du championnat allemand (3-0). Le défenseur central Ibrahima Konaté a ouvert le score à la 26e minute. Le club allemand va ensuite s’assurer une victoire facile en fin de match grâce à un penalty de son capitaine Marcel Sabitzer (70e) et un but du latéral gauche Angelino (3-0, 89e). Grâce à ce succès, Leipzig reprend provisoirement la tête de la Bundesliga avant le choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund (18h30).

Troisième adversaire du PSG en Ligue des Champions, l’Istanbul Basaksehir (7e) joue demain après-midi (14 heures) contre Gençlerbirligi (18e).