Leipzig / PSG : Quel onze va lancer Thomas Tuchel ?

Mardi, en conférence de presse d’avant match RBL-PSG, Thomas Tuchel a expliqué que compte tenu des nombreuses défections (Bernat, Verratti, Draxler, Icardi, Neymar, Mbappé) son onze de départ était facile à deviner. Donc on peut imaginer que pour cette rencontre très importante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League le PSG jouera en 4-3-3. Avec Danilo Pereira derrière, au côté de Presnel Kimpembe, des cotés occupés par Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa, un milieu de terrain très défensif (Gueye, Marquinhos, Herrera) et une nouvelle triplette offensive composée d’Angel Di Maria, Moise Kean et Pablo Sarabia. L’intégration de Rafinha pourrait changer le profil de l’équipe, mais le Brésilien est annoncé sur le banc.

Possible feuille du match du RB Leipzig / PSG

3e journée du groupe H de l’UEFA Champions League ce mercredi 4 novembre 2020 (21h) à la Red Bull Arena| Arbitre : Marciniak (Pologne) | Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot

RBL : Gulacsi – Orban, Upamecano, Halstenberg – Henrichs, Sabitzer (c), Kampl, Angelino – Forsberg, Nkunku – Poulsen

: Gulacsi – Orban, Upamecano, Halstenberg – Henrichs, Sabitzer (c), Kampl, Angelino – Forsberg, Nkunku – Poulsen Remplaçants : Martinez (g), Tschauner (g), Mukiele, Adams, Konaté, Olmo, Samardzic, Hwang, Kluivert, Sorloth, Haidara, Martel, Wosz

: Martinez (g), Tschauner (g), Mukiele, Adams, Konaté, Olmo, Samardzic, Hwang, Kluivert, Sorloth, Haidara, Martel, Wosz Entraîneur : Nagelsmann