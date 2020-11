Leipzig / PSG – Vers un 4-3-3 avec un milieu Herrera, Marquinhos et Gueye

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG affrontera le RB Leipzig – au Red Bull Arena – dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien – Thomas Tuchel – aura peu de choix pour composer un onze compétitif. Et selon les différents médias français (L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport) le PSG évoluera en 4-3-3 face au club allemand. Un temps annoncé comme possible titulaire, Leandro Paredes débutera sur le banc, comme l’a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse.

Ainsi, le onze titulaire des Rouge et Bleu n’offrira pas de grandes surprises, d’après les trois médias français. Ainsi, Keylor Navas débutera dans la cage parisienne. La défense sera composée d’Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Le trio du milieu de terrain sera très défensif avec les présences d’Idrissa Gueye, Marquinhos et Ander Herrera. Enfin, les trois attaquants seront sans surprise Ángel Di María, Moise Kean et Pablo Sarabia. Concernant Thilo Kehrer, Thomas Tuchel a affirmé au micro de RMC Sport qu’il ne débutera pas le match.

XI probable du PSG selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Marquinhos, Gueye – Di Maria, Kean, Sarabia.