Les chiffres après la défaite du PSG contre Leipzig (2-1)

Hier, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Leipzig (2-1) dans le cadre de la 3e journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Un mauvais résultat dans la quête d’une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions même si la défaite de Manchester United permet d’atténuer ce revers. Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG a vu deux joueurs se faire expulser dans le même match en Europe (Gueye, Kimpembe) après le 20 octobre 2011 en Europa League face au Slovan Bratislava (0-0, Chantôme et Tiéné). Buteur hier soir, Angel Di Maria est impliqué dans quatre buts contre Leipzig (2 buts, 2 passes décisives). Son adversaire préféré en C1 avec Galatasaray (1 but, 3 passes décisives). En Allemagne, le PSG a concédé son 19e penalty depuis son retour en Ligue des Champions (depuis 2012-2013) soit quatre de plus que toutes les autres équipes. Enfin, le PSG a marqué lors des 28 derniers matches de poules de C1, deuxième série la plus longue derrière le Real Madrid (40).