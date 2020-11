Les chiffres après la défaite du PSG face à l’AS Monaco

Vendredi soir, le PSG a mis un terme à sa belle série de 8 victoires d’affilée en Ligue 1. Face à l’AS Monaco, les Rouge et Bleu se sont inclinés 2-3, après avoir mené de deux buts à la pause. Une défaite qui ne prépare pas au mieux la rencontre capitale face au RB Leipzig en Ligue des champions ce mardi. Sur son site officiel, le club de la capitale a livré quelques statistiques après ce match face aux Monégasques.

Auteur d’un doublé, le numéro 7 du PSG, Kylian Mbappé, a marqué ses 98e et 99e buts avec le maillot parisien en 133 rencontres officielles. Il est à une réalisation de la barre symbolique des 100 buts. Malgré la défaite, le champion du Monde 2018 fait son entrée dans le Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG devant Mustapha Dahleb (98 buts en 310 matches). Il est devancé par Dominique Rocheteau (100 buts), Pedro Miguel Pauleta (109 buts), Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Edinson Cavani (200 buts). De son côté, Ángel Di María a délivré sa 60ème passe décisive en Ligue 1 en 150 matches disputés.

Pour la première fois depuis janvier 2015 face à Bastia (défaite 2-4), le PSG s’est incliné après avoir mené de deux buts. Depuis le début de l’ère QSI, cette situation est arrivée à quatre reprises : Dijon / PSG (3-2, 8es de finale de Coupe de la Ligue en octobre 2011), Bastia / PSG (4-2, Ligue 1 2014-2015), PSG / Rennes (2-2, 5-6 aux t.a.b, finale Coupe de France 2019) et Monaco / PSG (3-2, Ligue 1 2020-2021). Face à l’ASM, le PSG a une nouvelle fois terminé une rencontre en infériorité numérique. Depuis le début de la saison, les Rouge et Bleu ont récolté 7 cartons rouges en 14 matches (5 en championnat et 2 en C1) dont 3 lors du match PSG / OM.

Concernant les statistiques du match, les Parisiens ont été légèrement dominés dans la possession du ballon (47,5% contre 52,5%) et dans le pourcentage de duels gagnés (46,8% contre 53,2%). Les Rouge et Bleu ont notamment commis plus de fautes (19 contre 12). Les joueurs de Thomas Tuchel ont manqué de présence dans la surface de réparation adverse, surtout en seconde période. Le club de la capitale a seulement frappé à 5 reprises dans la surface contre 10 pour les Monégasques.