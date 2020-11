Les chiffres avant PSG / Leipzig

Ce soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), la victoire sera obligatoire pour le PSG face au RB Leipzig (4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions). Troisième de leur poule avec trois points (derrière Manchester United et Leipzig qui ont 6 unités), les joueurs de Thomas Tuchel devront s’imposer afin de conserver leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour ce match, l’entraîneur du PSG pourra compter sur son duo d’attaque Neymar-Mbappé et sur le retour dans le groupe de Marco Verratti (absent depuis début octobre). Sur son site officiel, le PSG a livré quelques statistiques avant cette rencontre face au club allemand. Ainsi, l’international italien pourrait disputer son 61ème match de Ligue des champions avec le maillot parisien et “devenir le seul recordman du club” en nombre de matches disputés en C1. Actuellement, Marco Verratti partage ce record avec Marquinhos et Thiago Silva. Concernant Kylian Mbappé, il pourrait marquer son 100ème but avec le PSG face au RB Leipzig. Cependant, l’international français devra retrouver le chemin des filets en C1. En effet, il reste sur 7 rencontres sans but en Ligue des champions. Sa dernière réalisation remonte au 11 décembre 2019 face à Galatasaray (5-0).

Ce soir, le PSG jouera son 119e match de Ligue des champions pour un total de 64 victoires, 22 matches nuls et 32 défaites. Les Parisiens restent notamment sur 29 matches avec au minimum un but marqué en phase de groupes. Une série qui dure depuis la défaite face au Real Madrid en novembre 2015 (0-1), comme le rapporte leparisien.fr. Enfin, le Parc des Princes – qui sera à huis clos – réussit bien au PSG face aux clubs allemands. Les Rouge et Bleu ont joué “8 rencontres face aux clubs allemands pour un bilan presque parfait : 7 victoires, 1 match nul et 0 défaite.”