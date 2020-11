Les chiffres clés après la difficile victoire contre Leipzig

Hier soir, le PSG s’est laborieusement imposé au Parc des Princes contre Leipzig (1-0), une victoire difficile mais importante dans la perspective d’une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au lendemain de cette rencontre, le PSG a dévoilé quelques chiffres clés autour de ce PSG / Leipzig. Keylor Navas a encore été impérial hier soir en n’encaissant une nouvelle fois pas de but. C’est la cinquième fois lors des six derniers matches des Rouge & Bleu au Parc en Champions League qu’un adversaire repart sans marquer. Le PSG qui est d’ailleurs invaincu contre les clubs allemands dans son antre en compétition européenne (9 victoires, 1 nul). Seul buteur de la rencontre, Neymar a réussi 16 de ses 17 penalties qu’il a tentés avec le PSG. Hier, c’était son tout premier en Ligue des Champions sous le maillot parisien. Ce penalty lui permet de monter sur le podium des meilleurs buteurs Sud-Américains en C1 avec 36 buts. Il est devancé par Sergio Aguero (40) et Lionel Messi (118).