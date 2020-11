Les chiffres marquants après la victoire du PSG face à Nantes

Hier, le PSG a offert deux mi-temps complètement différentes pour finalement s’imposer largement sur la pelouse de la Beaujoire face à Nantes (0-3). Ce dimanche, le PSG – sur son site internet – a donné un florilège de chiffres autour de cette rencontre. Encore une fois impérial, Keylor Navas a arrêté un penalty. Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2019, Navas a stoppé 2 des trois penalties auxquels il a fait face ( 6 novembre 2019 contre Bruges et donc hier). Le PSG n’a d’ailleurs encaissé que trois buts cette saison en Ligue 1 soit le meilleur total à ce stade de la compétition depuis la saison 1996-1997 (2). Buteur et passeur hier soir, Kylian Mbappé est impliqué dans un but toutes les 39 minutes en Ligue 1, meilleur ratio en Ligue 1. Mbappé qui a été buteur et passeur dans une même rencontre pour la 20e fois en Ligue 1 depuis décembre 2015, le record sur cette période. Enfin, le PSG a remporté 70% de ses matches à l’extérieur en Ligue 1 depuis l’arrivée de Thomas Tuchel (été 2018). Un record historique pour le coach parisien.