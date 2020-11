Les choix de Tuchel commencent à altérer la relation avec ses joueurs (LP)

Depuis la fin du mercato estival – le 5 octobre – et un début de saison difficile, Thomas Tuchel est au centre de toutes les critiques. Ses relations tendues avec son directeur sportif, Leonardo, affiché en place publique n’ont pas aidé non plus pour le crédit du coach allemand. En fin de contrat le 30 juin 2021, l’avenir de Tuchel semble s’écrire loin du PSG, comme il l’a expliqué avant le match contre Leipzig. L’entraîneur parisien qui est toujours soutenu par son groupe même si se soutient commencerait à diminuer au sein du vestiaire parisien assure Le Parisien sur son site internet. L’une des raisons à ça, son obstination à vouloir faire jouer Marquinhos et Danilo Pereira à des postes qui ne sont pas les leurs. Le quotidien s’appuie sur les déclarations d’après-match du Brésilien et du Portugais pour étayer ce fait, même si le capitaine parisien a apporté son soutien à son coach dans son interview.

“Thomas Tuchel a noué des liens solides avec son groupe, notamment grâce à l’épopée jusqu’en finale de la Ligue des champions et à ses relations directes avec la plupart des cadres de l’équipe“, note Le Parisien qui indique que dans le conflit qui oppose les joueurs à Leonardo, ces derniers ont apporté leur soutien à leur coach. La connexion reste très forte en Tuchel et certains joueurs clés du vestiaire, dont Neymar. Le Parisien conclut en indiquant que dans l’entourage de l’Allemand on pense que des acteurs majeurs du club entretiennent le fait que Tuchel soit pris pour cible.